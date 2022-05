Binh Duong, 7 mai (VNA)- Le Parquet populaire suprême du Vietnam a décidé de poursuivre en justice 28 personnes impliquées dans l'affaire de "violation des règles relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État, causant la perte ou le gaspillage des biens" et "détournement de biens", dont Tran Van Nam, ancien secrétaire du Comité du Parti de la province de Binh Duong (Sud).

L'affaire s'est produite dans la société de production, d'importation et d'exportation de Binh Duong et dans la province de Binh Duong.

Selon l'acte d'accusation, le Comité du Parti de la province de Binh Duong est propriétaire de la société susmentionnée (appartenant à 100 % à l'État), conformément aux règles du droit des affaires.

Pour sa part, Tran Van Nam, qui a été président du Comité populaire provincial de 2010 à 2015 et secrétaire du Comité du Parti de Binh Duong pour le mandat 2015-2020, et d'autres anciens dirigeants provinciaux, ainsi que Nguyen Van Minh, ancien président du Conseil d'administration et également ancien PDG de la société, ont violé les lois sur la gestion et les devoirs de gestion concernant l'utilisation du capital et des biens, causant d'énormes pertes à l'État.- VNA