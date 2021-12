Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, vice-président permanent de l’Assemblée nationale, s'exprime lors de l'événement. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, vice-président permanent de l’Assemblée nationale, a rencontré le 27 décembre à Hanoï les délégués participant au 4e Congrès des personnes exemplaires "Pour les victimes de l'agent orange” (2021 – 2026).



Lors de la rencontre, le vice-président permanent de l’Assemblée nationale a écouté le général de corps d’armée Nguyen Van Rinh, président de l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam, présenter un rapport sur les activités de son Association au cours de ces derniers temps. Il a également écouter les idées des délégués qui sont membres de l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam.



Tran Thanh Man a déclaré que ces dernières années, le Parti, l’Assemblée nationale, le gouvernement, le Front de la Patrie du Vietnam et toute la société avaient accordé une attention particulière au traitement des conséquences de la guerre et que plusieurs résultats positifs avaient été obtenus.



De nombreux particuliers et organisations à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ont aidé les victimes de l'agent orange à réduire les difficultés, soulager la douleur, stabiliser progressivement leur vie et s'intégrer à la communauté, a-t-il constaté.



Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale a souligné que traiter et surmonter les conséquences des produits chimiques toxiques après la guerre était une tâche humanitaire urgente mais aussi à long terme, et relevait de la responsabilité de l'ensemble de la société. Il a ainsi appelé les particuliers et les organisations à l’intérieur comme à l’extérieur du pays à poursuivre leurs efforts pour assister les victimes de l’agent orange au Vietnam. -VNA