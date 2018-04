Singapour (VNA) - Le Premier ministre vietnamien a eu vendredi 27 avril à Singapour un dialogue avec 15 chefs d’entreprises singapouriennes qui s’apprêtent à investir au Vietnam. Le dialogue a été organisé par le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement et la Fédération des entreprises de Singapour (SBF).

Le dialogue entre le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et des chefs d’entreprises singapouriennes. Photo: VNA

Le président de la SBF, Ho Meng Kit, a félicité le Vietnam pour ses réalisations obtenues ces dernières années, notamment dans le développement socio-économique. Il a cité les résultats satisfaisants du partenariat stratégique Vietnam-Singapour et encouragé les entreprises singapouriennes à venir investir au Vietnam.

Selon le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, les relations entre les deux pays se développent de manière fructueuse, sur la base des relations d’amitié établies il y a 45 ans. Singapour est partenaire économique de premier plan du Vietnam au sein de l’ASEAN. Le pays a injecté au Vietnam 43 milliards de dollars d’investissement dispersés dans plus de 2.000 projets.

Avec ses potentiels et une politique économique ouverte, le Vietnam est estimé comme une destination d’investissement attrayante, a-t-il précisé, affirmant que le Vietnam s’engageait à stabiliser la situation politique et sociale, l’économie nationale et à créer un environnement des affaires favorable s’orientant vers les critères comme la réduction des dépenses de transaction, la politique économique stable, l’environnement d’affaires transparent, la haute responsabilité dans les explications,… Le gouvernement vietnamien est toujours à l’écoute des entreprises, dont celles de Singapour et est prêt à régler leurs difficultés, a-t-il souligné.

Les entreprises singapouriennes présentes au dialogue ont annoncé qu’elles allaient investir au Vietnam dans les domaines de la logistique, des énergies renouvelables, de l’industrie des logiciels, des villes intelligentes, de l’éducation et de la formation. Elles se sont engagées à utiliser dans leurs projets au Vietnam les technologies les plus modernes au monde, à créer des emplois et à augmenter le revenu des employés vietnamiens.

Auparavant, Nguyên Xuân Phuc avait reçu Neil McGregor, PDG du groupe Sembcorp Industries, l’un des plus grands investisseurs singapouriens au Vietnam, où il a mené neuf projets de parcs industriels.

Il a estimé la mise en œuvre par Sembcorp Industries des projets de VSIP qui représentent une grande partie du total de 43 milliards de dollars investis par les entreprises singapouriennes au Vietnam. Il a souhaité que Sembcorp Industries accélère le rythme des projets mis en œuvre actuellement au Vietnam, l’application des avancées technologiques au Vietnam et l’élargissement des VSIP dans les localités au Sud.

Neil McGregor a tenu en haute estime de forts renouvellements menés par le gouvernement vietnamien, notamment l’amélioration de l’environnement de l’investissement et des affaires. Outre les domaines des infrastructures, du développement de la ville intelligente, Sembcorp Industries souhaite participer à d’autres projets dans les énergies renouvelables.

Sembcorp Industries s’engage à soutenir le Vietnam durant son processus de développement, a-t-il affirmé.

Le même jour, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a visité l’Ecole d’administration de Singapour. Il a proposé à la direction de l’école d’établir un programme d’échange d’étudiants avec le Vietnam, d’envoyer des stagiaires vietnamiens dans des startups singapouriennes et inversement. - VNA