Hanoï, 18 mai (VNA)- Le président du Parlement singapourien Tan Chuan-Jin s'est prononcé en faveur de la poursuite du renforcement des liens de coopération avec l’Assemblée nationale du Vietnam, dans une interview accordée le 18 mai au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Le président du Parlement singapourien Tan Chuan-Jine (gauche) et son homologue vietnamien Vuong Dinh Hue signent un accord de coopération pour continuer à renforcer leurs liens. Photo : VNA

Évaluant sa visite officielle à Hanoï sur l'invitation de son homologue vietnamien Vuong Dinh Hue, Tan Chuan-Jin a déclaré être venu dans ce pays la semaine dernière pour assister à l'ouverture des 31e Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), et a remercié le Vietnam pour son accueil chaleureux à la délégation singapourienne lors du plus grand événement sportif régional.En ce sens, il a apprécié l'organisation du Vietnam aux SEA Games 31, après deux ans d'avoir été touchés par la pandémie de COVID-19.Il a souligné que sa visite officielle au Vietnam se déroule dans le contexte de l'amitié croissante entre les deux pays, et a précisé que les deux organes législatifs des deux pays ont signé un accord de coopération pour continuer à renforcer leurs liens.