Hanoï, 28 janvier (VNA) – Le travail lié aux Vietnamiens à l'étranger continue de se répandre vigoureusement et largement pour construire une communauté des Vietnamiens d'outre-mer unie, stable, développée et tournée vers le pays natal.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, président du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer. Photo : VNA

Cela a été souligné par le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, président du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, dans une interview à la presse sur les résultats obtenus en 2022 et les tâches clés de cette année.

Selon le diplomate, 2022 est la première année pour mettre en œuvre la Conclusion 12-KL/TW du Bureau politique sur les travaux concernant les Vietnamiens d'outre-mer dans la nouvelle situation et la Résolution gouvernementale 169-NQ/CP sur la poursuite de ces travaux pendant la période 2021-2026. .

Le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer du ministère des Affaires étrangères a fait un effort de coordination avec les ministères, les agences et les localités pour continuer à promouvoir la mise en œuvre de ces tâches, contribuant à consolider la force de l'unité nationale, au service de la cause. de la construction nationale et du développement.

Photo : VNA

Entre-temps, le Premier ministre a approuvé le projet d'honorer la langue vietnamienne dans la communauté d'outre-mer dans la période 2023-2030, afin d'honorer la richesse et la beauté de cette langue, en particulier la promotion du mouvement d'enseignement et d'apprentissage parmi les jeunes générations.

En outre, des activités visant à connecter et à attirer des ressources d'outre-mer ont été activement mises en œuvre sous diverses formes, contribuant à renforcer la confiance et à créer un environnement favorable à la promotion des échanges et de la coopération entre les associations et groupes des Vietnamiens d'outre-mer et le pays natal.

En 2023, le Comité d'État pour les Vietnamiens de l'étranger continuera de se coordonner avec les agences compétentes pour réviser les documents juridiques connexes afin de créer des conditions plus favorables pour ceux qui souhaitent retourner dans le pays natal pour vivre, étudier, travailler et investir, a souligné Pham Quang Hieu.

Il complétera également de nouvelles politiques pour promouvoir davantage les ressources à l'étranger et accroître l’accueil des opinions des compatriotes d'outre-mer sur les questions liées au développement socio-économique du Vietnam, a-t-il ajouté.

Le responsable a également souligné la nécessité d'accroître les activités de communication sur le travail lié aux Vietnamiens à l'étranger et d'améliorer l'efficacité du mécanisme de coordination pour lutter activement contre les informations fausses et les arguments erronés des forces hostiles et réactionnaires. - VNA