Hanoï (VNA) – A l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, effectuera du 30 octobre au 2 novembre une visite officielle en Chine.



La visite vise à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance politique entre les deux Partis communistes, les deux États et les deux peuples, s'efforcer d’ouvrir une nouvelle phase de développement des relations entre les deux pays, en contribuant activement au maintien de l’environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement.



Depuis ces dernières années, les relations Vietnam - Chine maintiennent une tendance stable et positive. Les dirigeants des deux parties sont parvenus à de nombreuses perceptions communes importantes, contribuant à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.



S'agissant des relations entre les deux Partis, les deux parties maintiennent des contacts de haut niveau et ont établi des mécanismes de coopération et d'échange entre les Commissions centrales du Parti. Lors d'événements politiques importants des deux Partis, en particulier le 13e Congrès national du PCV et le 100e anniversaire de la fondation du PCC en 2021, les deux parties ont eu des formes particulières de félicitations, illustrant l’importance particulière attachée aux relations Vietnam - Chine. En avril 2022, les deux parties ont signé le plan de coopération entre le PCV et le PCC pour la période 2021-2025 et le plan de coopération dans la formation de cadres entre les deux Partis pour la période 2021-2025. Les deux parties se coordonnent régulièrement pour organiser des séminaires théoriques. A ce jour, elles en ont organisé 16.

La coopération entre les deux Etats continue d'être promue de manière efficace et substantielle. Les deux parties ont établi un Comité de pilotage pour la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine en novembre 2006. A ce jour, 14 réunions ont été organisées, avec de nombreux résultats concrets.



Les échanges entre les peuples, en particulier les échanges entre les jeunes générations des deux pays, deviennent de plus en plus concrets, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples.



Les relations entre les localités des deux pays, en particulier les provinces et les zones frontalières, se renforcent sous diverses formes et ont enregistré de nombreuses évolutions positives. Parallèlement, la coopération entre le Vietnam et la Chine dans les forums multilatéraux continue de se renforcer.



La coopération économique connaît une forte croissance. Le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Chine a maintenu une bonne croissance dans le contexte de l'épidémie. Le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN depuis 2016, le 6e partenaire commercial de la Chine dans le monde depuis 2020. En 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine ont atteint 165,9 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 24,6%. Lors des huit premiers mois de 2022, ils se sont chiffrés à 117,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,8% en rythme annuel. Concernant les investissements, selon les calculs cumulatifs jusqu’au 20 août 2022, la Chine était le 6e parmi les 139 pays et territoires investissant au Vietnam, avec un capital total enregistré de 22,42 milliards de dollars.



La coopération dans la santé, en particulier la prévention et le contrôle du COVID-19, est un point “brillant” dans les relations entre les deux pays. La Chine est l'un des pays qui fournissent le plus et le plus rapidement de doses de vaccin au Vietnam. À la fin de 2021, la Chine a accordé en dons au Vietnam 7,3 millions de doses de vaccin et lui a fourni commercialement environ 45 millions de doses de vaccin. Lors de la 14e réunion du Comité de pilotage pour la coopération bilatérale en juillet 2022, la Chine a annoncé qu'elle donnerait au Vietnam 10 millions de doses supplémentaires de vaccin.



Concernant les frontières, la situation de la frontière terrestre et au golfe du Bac Bo est fondamentalement stable. La coopération au golfe du Bac Bo est assez régulière, avec diverses activités. Les deux parties poursuivent les négociations au niveau gouvernemental et au niveau de cadre selon les mécanismes convenus.



Le Vietnam et la Chine maintiennent également des échanges et des négociations à différents niveaux sur les questions maritimes, et ont fait certains progrès dans des coopérations peu sensibles.

La prochaine visite en Chine du secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyen Phu Trong, contribuera également à consolider, élargir et améliorer l'efficacité des relations entre les deux Partis, pour servir d'orientation des relations entre les deux pays. Elle contribuera en outre à consolider les perceptions communes des dirigeants sur la maîtrise des désaccords, la suppression des difficultés et des obstacles, la résolution satisfaisante des problèmes en mer par des moyens pacifiques conformément au droit international, le maintien de la paix en Mer Orientale, la promotion des négociations sur les questions maritimes dans les cadres bilatéraux et de l'ASEAN, la promotion du respect des intérêts légitimes du Vietnam en Mer Orientale selon le droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que la consolidation de la frontière terrestre de paix, d'amitié et de coopération.



La visite réaffirmera de plus la politique constante du Vietnam selon laquelle, les relations avec la Chine sont une priorité dans sa politique extérieure. Le Vietnam souhaite un développement durable, stable, de plus en plus efficace et substantiel des relations bilatérales, dans l’esprit des perceptions communes des dirigeants de haut niveau des deux Partis et des deux pays. La visite permettra également de clarifier les positions justifiées et les intérêts légitimes du Vietnam.



Parallèlement, la visite montrera le soutien aux idées et aux lignes de développement du 20e Congrès national du PCC en faveur de la paix, de la coopération et du développement, au rôle de “noyau dirigeant” du secrétaire général Xi Jinping, tout en promouvant la politique de la Chine sur l'amitié et la coopération avec le Vietnam, ainsi que son soutien à un Vietnam développé, avec une position internationale de plus en plus élevée et le succès de la mise en oeuvre de la Résolution du 13e Congrès national du PCV. -VNA