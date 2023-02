Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân (droite) et l'ancien Premier ministre français Édouard Philippe, également maire du Havre. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souhaité lundi 13 février à Hanoi continuer à recevoir le soutien de la France, afin de promouvoir des relations de coopération plus fortes et plus efficaces entre les deux pays, et entre le Vietnam et Union européenne (UE).

En recevant l'ancien Premier ministre français Édouard Philippe, également maire du Havre, Trân Thanh Mân a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à son partenariat et à sa coopération intégrale avec l'UE, ainsi qu'avec la France et les États membres de l'UE.

La France est la porte d'accès du Vietnam à l'Europe, et également l'un des membres fondateurs qui a une voix importante dans l'UE, contribuant à promouvoir fortement les relations de coopération entre le Vietnam et l'UE, a-t-il ajouté.

Il a suggéré aux autorités du Havre de continuer à soutenir le Vietnam dans la formation pour améliorer la capacité des cadres, des fonctionnaires et des employés administratifs, de promouvoir la coopération dans des domaines prioritaires tels que les énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique, la transformation numérique, etc.

Il a également suggéré au maire du Havre de favoriser la coopération entre sa ville et des localités du Vietnam en particulier entre le Vietnam et la France en général, d'organiser des visites et des échanges de délégations entre les deux pays à tous les niveaux, notamment de haut niveau, de coordonner la mise en œuvre d'activités significatives pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 10e de la mise à niveau des relations vers un partenariat stratégique.

Il a espéré que le Parlement français ratifierait bientôt l'accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), continuerait de mettre en œuvre efficacement l'EVFTA et pousserait l'UE à retirer prochainement le "carton jaune" pour les exportateurs de produits halieutiques du Vietnam.

De son côté, Édouard Philippe a déclaré que le Vietnam et la France avaient eu de très bonnes relations de coopération dans le passé et que les deux parties devaient continuer à la pousser plus fort pour approfondir les relations bilatérales dans les temps à venir.

Il a également indiqué que la visite de sa délégation visait à explorer les opportunités de coopération entre le Havre et des localités au Vietnam, contribuant à favoriser le développement de la coopération entre le Vietnam et la France.

Il a affirmé que la stratégie diplomatique de la France était cohérente et claire dans le développement des relations de coopération entre le Vietnam et la France, et l'UE plus largement.

La France soutient fermement la signature de l'EVFTA entre le Vietnam et l'UE et la considérant comme la bonne direction qui facilite le développement économique ainsi que les relations politiques entre le Vietnam et l'UE.

Il a également affirmé que la mise en œuvre effective de cet accord apporterait des avantages concrets aux peuples des deux parties et, en même temps, créerait les conditions pour accélérer le processus de ratification de l'EVIPA dans les parlements des États membres de l'UE dans un proche avenir.