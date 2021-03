Le 13e Congrès national du Parti. Photo: baoquocte.vn

Hanoï (VNA) - Au nom du Bureau politique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République Nguyên Phu Trong a signé une directive sur l'étude, la vulgarisation et l’application de la Résolution du 13e Congrès national du Parti.



Cette Résolution définit les priorités du pays pour les cinq années à venir, la stratégie de développement national jusqu’en 2030 avec une vision pour 2045.



Le Bureau politique a souligné la nécessité de renforcer la vulgarisation de ce document auprès des membres du Parti et de la population. Il a appelé tout le Parti, toute la population et toute l’armée à valoriser le patriotisme, l’autonomie et la solidarité pour mener à bien cette Résolution.



Les comités du Parti, les collectivités locales et les organisations socio-politiques sont appelés à mettre en place un programme d’action pour appliquer la Résolution du 13e Congrès national du Parti.-VOV/VNA