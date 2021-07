Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung (debout), à l’Assemblée nationale dans la matinée du 25 juillet. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon un rapport présenté à l’Assemblée nationale dans la matinée du 25 juillet par le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, toutes les politiques de soutien aux travailleurs impactés par la pandémie de COVID-19 ont été mises en œuvre de manière synchrone et efficace, permettant de préserver leur niveau de vie.

Selon le ministre Dao Ngoc Dung, le Parti et l'État ont pris de nombreuses politiques pour assister les travailleurs, les entreprises et les employeurs, telles que réduction des prix de l'électricité et de l'eau, extension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, diminution de certains frais et charges... Pour l’heure, une somme totale de 168,8 billions de dongs a été injectée à cet effet.

En particulier, les politiques d’assistance aux travailleurs sans contrat de travail (travailleurs indépendants) ont été mises en œuvre rapidement et efficacement, notamment dans les localités où la distanciation sociale est appliquée.

Dans les jours et semaines à venir, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales se concentrera sur la mise en œuvre de manière rapide et complète des politiques concernant les personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution. En outre, des politiques pour une réduction durable de la pauvreté multidimensionnelle seront achevées et mises en œuvre rapidement.-VNA