Photo d'illustration: baokhanhhoa.vn

Hanoï (VNA)- Le mouvement "Les Vietnamiens consomment vietnamien" a abouti à des résultats concrets. Il contribue en effet à promouvoir le patriotisme économique et à mettre sur le marché davantage de produits de qualité.



Pourquoi les produits vietnamiens sont-ils de plus en plus prisés par les consommateurs domestiques? Ces deux témoignages nous donnent une idée.



«Ma famille préfère les produits vietnamiens. Une nette amélioration a été observée au fil des ans au niveau de l’emballage et de la qualité. Le prix est d’ailleurs très raisonnable. Mes produits préférés sont les vêtements et les chaussures».

«Depuis le lancement du mouvement «Les Vietnamiens consomment vietnamien», j’ai commencé à consommer davantage de produits domestiques qui sont abondants et de bonne qualité».

Répondant à ce mouvement, de nombreuses entreprises domestiques ont élargi leur production et se sont retournées vers le marché intérieur. Elles privilégient l’usage des matières premières locales et augmentent leurs ventes dans les régions rurales et éloignées. Selon Chu Quang Hào, directeur général de la Compagnie de la poste du Vietnam, en 2019, sa société a créé la plate-forme de commerce électronique Postmart.vn pour mettre en avant les produits vietnamiens. En 2021, le volume total des transactions a atteint 120 milliards de dollars. Plus de 100.000 tonnes de produits agricoles en provenance de différentes provinces y ont été vendues.

Dô Thang Hai, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce. Photo : VOV



«La plate-forme s’est révélée particulièrement efficace pendant la pandémie. Le gouvernement et le ministère de l'Information et de la Communication nous ont confié la tâche de faire de Postmart.vn une plate-forme destinée exclusivement aux produits vietnamiens. On y vend des produits «Made in Vietnam», notamment les produits agricoles et les spécialités régionales», indique Chu Quang Hào.

Actuellement, au Vietnam, les étals des supermarchés et des centres commerciaux sont occupés à plus 80% par des produits domestiques. Ce taux a même dépassé 94% chez Go, la chaîne de supermarchés du groupe thaïlandais Central Retail.



Sur les marchés traditionnels, les produits domestiques représentent plus de 60% des marchandises. Ces chiffres démontrent le succès du mouvement «Les Vietnamiens consomment vietnamien».



D’après Dô Thang Hai, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, le Premier ministre a approuvé un projet de développement du marché intérieur dans le but d’améliorer encore l’efficacité de ce mouvement sur la période 2021-2025.

«Le projet vise à développer le marché intérieur en optimisant les réseaux de distribution. Des mesures seront prises pour fluidifier les chaînes de valeurs et les chaînes d'approvisionnement, ainsi que pour consolider les rapports entre gestionnaires, producteurs, distributeurs et consommateurs. L’objectif est de faciliter l’accès aux marchandises de qualité pour les régions lointaines et reculées et de donner aux produits agricoles et aux spécialités locales une place plus importante en ville», explique-t-il.

Afin de séduire toujours plus de clients, les entreprises vietnamiennes s’appliquent à labelliser leurs produits, à innover et à appliquer les progrès technologiques pour améliorer la qualité de leurs produits et services. - VOV/VNA