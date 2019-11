«Meet the UK 2019» à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien des Affaires étrangères, l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam et l’Association des entreprises britanniques au Vietnam ont organisé le 28 novembre à Hanoï «Meet the UK 2019» (Rencontre du Royaume-Uni).

Prenant la parole, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a déclaré que le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni s'était fortement développé dans différents domaines tels que politique, diplomatie, commerce, investissement, développement socio-économique, éducation, défense et sécurité nationales...

La coopération économique et au développement est le pilier du partenaire stratégique Vietnam-Royaume-Uni. Ce pays est le deuxième investisseur européen au Vietnam, avec un fonds total de 3,6 milliards de dollars en octobre 2019, et le troisième partenaire européen du Vietnam, avec un commerce bilatéral atteignant 5,5 milliards de dollars en 10 mois cette année, une hausse de 3,5% sur un an, a-t-il estimé.

Il a ajouté que le gouvernement vietnamien s’efforçait d’améliorer l’environnement des affaires et d’attirer les entreprises européennes et britanniques venues investir au Vietnam.

L'éducation est un domaine de coopération importante du partenariat stratégique bilatéral. Actuellement, environ 12.000 étudiants vietnamiens poursuivent leur étude au Royaume-Uni. Les deux pays opèrent 36 programmes d'éducation communs.

A propos du tourisme, le nombre d'arrivées de touristes britanniques au Vietnam a augmenté au fil des jours pour atteindre près de 300.000 en 2018 et 262.000 au cours de ces dix derniers mois de cette année.

La coopération décentralisée est menée à bien avec de nombreuses activités de promotion du tourisme, de l’investissement… pour relier Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Quang Ninh, Dak Lak, Yen Bai, Lao Cai, Phu Tho, Quang Ngai, Bac Ninh et Son La à des localités britanniques telles que Londres, Écosse, Aberdeen…

L'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Ward, a partagé les priorités du Royaume-Uni dans l’économie pour s’adapter à la 4e Révolution industrielle et accélérer la coopération bilatérale dans le développement des énergies propres, la santé, les transports…

Plus de 700 délégués participants ont discuté des politiques, des potentiels, des avantages et du besoin de coopération dans l’économie, le commerce, l’investissement, les sciences et technologies et l’éducation et aussi proposé des solutions visant à promouvoir le partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni.

Les représentants de localités ont présenté aux partenaires britanniques les produits typiques et rencontré des représentants d’organisations et d’entreprises britanniques. -VNA