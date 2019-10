La réception à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam prend en haute considération les relations avec l'Union européenne, dont celle dans la défense, a déclaré le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre vietnamien de la Défense.

Le vice-ministre vietnamien a reçu mardi 8 octobre à Hanoï l'ambassadeur et représentant en chef de la délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam, Giorgio Aliberti, soulignant la volonté du ministère vietnamien de la Défense de collaborer étroitement avec la délégation de l'UE au Vietnam afin de renforcer les liens de défense entre les deux parties.



M. Vinh a salué la visite au Vietnam en 2020 du président du Comité militaire de l'UE et exprimé le souhait que l'UE soutienne le Vietnam au cours de l'année où le pays assumerait la présidence de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2020.



Giorgio Aliberti a estimé l'évolution positive des relations entre l’UE et le Vietnam, dont celle dans le domaine de la défense. Il a espéré que le Vietnam continuera à soutenir la participation de l'UE aux structures de défense et de sécurité en Asie-Pacifique, dont le mécanisme de réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM ).



Le même jour, M. Vinh a reçu les attachés de la défense, de la marine, de l’armée de terre, de l’armée de l’air de Thaïlande qui sont venus le saluer au terme de leur mandat au Vietnam ou pour débuter leur nouveau mandat au pays.

M. Vinh a déclaré que la coopération en matière de défense entre le Vietnam et la Thaïlande était approfondie au cours des dernières années. « Le ministère vietnamien de la Défense apprécie les contributions positives des attachés thaïlandais durant leur mandat au Vietnam », a-t-il dit.

Il s'est engagé à créer les conditions favorables pour que les nouveaux attachés puissent remplir leur mission. Il a également demandé à la Thaïlande de soutenir le Vietnam durant son mandat de présidence de l’ASEAN. -VNA