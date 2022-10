Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Il faut avoir des mécanismes pour que les entreprises participent activement aux programmes nationaux de sciences et de technologies en coopération avec les établissements de recherche de l'État, a déclaré lundi le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Lors d'une conférence organisée à Hanoï sur la mise en œuvre des programmes nationaux de sciences et de technologies pour 2021-2025, le vice-Premier ministre a demandé d'améliorer l'ouverture, la transparence et la responsabilité dans les activités de recherche scientifique.

Il a demandé au ministère d'accélérer la mise en œuvre des programmes nationaux de science et technologie pour la période 2021-2025 et d'assurer leur qualité, en respectant la réglementation.

Le ministère des Sciences et des Technologies doit organiser de puissants groupes de recherche dans certains programmes et régler progressivement les difficultés de mécanismes gestionnaires et financiers du secteur, a-t-il ajouté.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam à la conférence. Photo: VNA



Lors de l'événement, le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thanh Dat, a déclaré que le ministère avait restructuré les programmes nationaux de sciences et de technologies pour 2021-2025 et vision pour 2030.

La restructuration est conforme à la stratégie de développement socio-économique pour 2021-2030. Elle place les entreprises au centre et considère les instituts de recherche et les universités comme des sujets de recherche, a-t-il dit. -VNA