Da Nang (VNA) - Selon l’Administration nationale du tourisme, chaque année, le Vietnam accueille près de 500 bateaux de croisière avec environ 300.000 visiteurs dont près un tiers sont venus à Da Nang. Pourtant, si on compare le nombre de croisiéristes à Da Nang avec celui de 4,2 millions de croisiéristes en Asie, ce chiffre est bien modeste.

Kamal Ahmed, un responsable de la société d’ingénierie et de développement de ports NV Terminals a dit : «Da Nang est l’un des lieux riches de potentiels dans le tourisme de croisière grâce à ses infrastructures portuaires. Mais, le Vietnam et Da Nang en particulier doivent investir davantage dans ce secteur dans le contexte où les pays en Asie du Sud-Est développent fortement ce type touristique ».

Selon Ly Dac Nam, directeur de Khang Huy Holiday, il est indispensable pour le Vietnam et Da Nang de construire des ports spécifiques pour accueillir davantage les navires de croisière.

Pour l’heure, pour accueillir ces navires, Da Nang doit recourir au port de marchandises de Tien Sa, ce causant des difficultés dans l’organisation des circuits touristiques et aussi la présentation des destinations et produits touristiques locaux.

Ha Bich Lien, conseillère de Royal Carribean International a exprimé : « Les touristes n’ont que de 9 à 11 heures sur la terre ferme. Alors, ils veulent découvrir des produits et services touristiques différends de ceux proposés dans le navire ».

D’après Nguyen Xuan Binh, directeur adjoint du Service municipal de tourisme de Da Nang, les divertissements et les courts circuits de découverte de la vie des habitants locaux fascinent les croisiéristes tandis que les centres d’achat sont aussi une destination satisfaisante pour eux.

Pour l’heure, la plus grande question qui se pose pour le tourisme de croisière est le manquement des ports maritimes dotés suffisamment des infrastructures portuaires. Ainsi, l’investissement en la matière est nécessaire. Il faut avoir une stratégie concrète et détaillée. En outre, il faut élaborer la planification des ports en activités comme le port de Chan May à Thua Thien-Hue et le port de Tien Sa à Da Nang. -VNA