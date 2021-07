Hanoi (VNA) - Nguyên Huy Hoàng et Quách Thi Lan ont été nommés porte-drapeau de la délégation vietnamienne pour les Jeux olympiques de cet été (23 juillet – 8 août). C’est la première fois qu’une femme et un homme sont désignés ensemble pour le Vietnam.

Quách Thi Lan et Nguyên Huy Hoàng ont été nommés porte-drapeau de la délégation vietnamienne aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : HNM.

Ces deux athlètes défileront avec le drapeau du Vietnam lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, à Tokyo.

L’honneur est décerné aux sportifs qui incarnent le mieux l’esprit des Jeux, selon le Comité olympique vietnamien.

Quách Thi Lan et Nguyên Huy Hoàng dirigeront une équipe de 43 membres qui s’affronteront dans 11 disciplines, lors du plus grand évènement sportif de la planète, cet été.

Nguyên Huy Hoang est qualifié pour les épreuves masculines du 800 mètres et du 1 500 mètres nage libre. Il est le premier athlète vietnamien à obtenir une qualification olympique après avoir passé la norme A en 800 mètres aux championnats du monde de juillet 2019, tenus en République de Corée.

Cinq mois plus tard, le médaillé d’or des Jeux olympiques de la Jeunesse 2018 a établi un nouveau record (14 minutes 58,14 secondes) au 1 500 mètres aux XXXe Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est et a décroché sa deuxième qualification aux Jeux olympiques.

Pour sa part, Quách Thi Lan sera la seule coureuse vietnamienne à Tokyo. La gagnante du Championnat d’Asie et des Jeux asiatiques participera à l’épreuve féminine du 400 mètres haies.

« C’est un grand honneur et un privilège. C’est l’une des choses les plus importantes qui me soit arrivée. C’est formidable de représenter mon pays dans le plus grand évènement sportif au monde. Ce sera un grand coup de pouce et un encouragement pour moi avant la compétition », a déclaré Lan.

La délégation vietnamienne est partie pour Tokyo le 18 juillet. Les Jeux olympiques commenceront le 23 juillet et se termineront le 8 août. Toutes les épreuves se dérouleront à huis clos. - VNA/NDEL