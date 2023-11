L'atelier sur le potentiel de la voie ferrée Vietnam - Chine - Russie. Photo: VNA L'atelier sur le potentiel de la voie ferrée Vietnam - Chine - Russie. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Un atelier sur les mesures visant à exploiter le potentiel de l'itinéraire ferroviaire international Vietnam - Chine - Russie s'est tenu le 15 novembre à Moscou.L'événement a été organisé par l'ambassade du Vietnam en Russie en personne et en ligne, avec la participation de 200 délégués des agences compétentes des trois pays.Il a donné l'occasion aux entreprises et aux services d'État de comprendre pleinement l'état du transport le long de la route internationale Vietnam - Chine – Russie, de discuter des moyens d'exploiter le potentiel de cette ligne cruciale, en particulier dans le contexte géopolitique en évolution rapide, de promouvoir la collaboration pour développer les relations commerciales entre les trois pays.Les délégués ont entendu 17 présentations, qui ont mis en avant l'itinéraire comme un corridor de transport prometteur. Alors que le Vietnam devient une plaque tournante logistique en Asie du Sud-Est, cette voie ferrée est sur le point de faciliter le transport bidirectionnel de marchandises entre la Russie et l’Asie du Sud-Est.Les présentations ont souligné la nécessité pour les parties concernées de s'unir pour faire de cette route une alternative viable aux trajets de transport maritime confrontés à des embouteillages.Environ 1.500 conteneurs sont transportés chaque année par chemin de fer du Vietnam vers la Russie. Cependant, en raison des difficultés économiques, le volume de conteneurs transportés vers la Russie par chemin de fer est tombé à seulement 1.015 en 2022, et à 555 au cours des 10 premiers mois de 2023.L'ambassadeur en Russie, Dang Minh Khoi, a déclaré que l'atelier offrait un lieu pour rechercher des solutions d’exploiter efficacement cette voie ferrée, ajoutant que le potentiel était substantiel tandis que les défis actuels pouvaient être relevés grâce à un mécanisme de coopération tripartite.Selon Roman Andropov, chef du Département de développement commercial au Vietnam de la Société par actions de logistique des chemins de fer russes, cette dernière a déployé tous les efforts possibles pour maintenir et augmenter le volume du transport ferroviaire.Les trois pays doivent promouvoir une collaboration plus étroite pour tirer parti des avantages de ce mode de transport en termes de rapidité et de sécurité, a-t-il souligné. -VNA