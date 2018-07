L'entretien à Hanoi entre des responsables vietnamiens et algériens. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Sur invitation du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectue les 13 et 14 juillet une visite officielle au Vietnam.

Lors de l’entretien vendredi 13 juillet à Hanoi avec Pham Binh Minh, le chef de la diplomatie algérienne a tenu en haute estime les réalisations de développement économique obtenues par le Vietnam, souhaitant stimuler la coopération bilatérale dans la politique et la diplomatie, le commerce, l’investissement, le pétrole, l’emploi.

Il a souligné les résultats des activités de la coentreprise pétrolière Bir Seba du Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PetroVietNam) en Algérie, - symbol de la coopération bilatérale réussie. Il a demandé de renforcer la coopération décentralisée, d’organiser les visites de délégations de promotion du commerce et des foires-expos ainsi que d’accélérer les programmes de formation et d’octroi des bourses d’étude.

Pham Binh Minh a estimé les bonnes relations d’amitié traditionnelles et remercié les Algériens pour leur assistance précieuse aux Vietnamiens dans la lutte pour l’indépendance d’hier comme l’édification nationale d’aujourd’hui.

Pour resserrer les liens bilatéraux, Pham Binh Minh a demandé aux ministères, secteurs de mettre en œuvre activement les résultats de la 11e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Algérie, tenue en novembre 2017. Dans l’immédiat, les deux parties doivent collaborer pour se préparer à la visite au Vietnam en 2019 du Premier ministre algérien, consolider le cadre juridique pour favoriser le commerce bilatéral. Précisément, les deux pays doivent achever bientôt les formalités pour mettre en œuvre les accords signés comme l’Accord de l’encouragement et du protectionnisme de l’investissement, l’Accord de non double taxation, l’Accord de quarantaine végétale et l’hygiène vétérinaire, le Protocole sur la commercialisation des marchandises.

Pham Binh Minh a demandé à la partie algérienne d’assister les activités du PetroVietnam sur son sol et de créer les conditions optimales pour que ce groupe vietnamien puisse élargir ses activités dans ce pays.

Il a souhaité que l’Algérie continue de soutenir les travailleurs vietnamiens et examine la signature d’un accord dans le secteur de l’emploi pour renforcer la coopération entre les deux pays en la matière.

Abdelkader Messahel a invité Pham Binh Minh à effectuer une visite officielle en Algérie. L’invitation a été acceptée. -VNA