La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan et le Premier ministre népalais Sharma Oli. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan et le Premier ministre népalais Sharma Oli ont exprimé leur satisfaction devant le développement fructueux des relations politiques et diplomatiques bilatérales depuis leur établissement des relations diplomatiques en 1975.

Nguyen Thi Kim Ngan a eu le 11 mai à Hanoï une entrevue avec le dirigeant népalais, en première visite officielle au Vietnam et pour participer au Vesak de l’ONU 2019, soulignant que c’était un nouveau pas de développement dans les relations Vietnam-Népal.

Sharma Oli a insisté sur les résultats obtenus lors de sa rencontre avec le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, lesquels ont marqué un nouveau jalon pour stimuler les liens bilatéraux. Il a exprimé son admiration devant la vie et l’œuvre du Président Ho Chi Minh, la lutte pour la libération nationale du peuple vietnamien et ses réalisations socioéconomique obtenues pendant la paix. Il a attendu l’ouverture dans le futur d’une ligne aérienne directe entre le Népal et le Vietnam.

L’ouverture de cette ligne contribuera à satisfaire les touristes vietnamiens souhaitant faire un voyage au Népal et aussi à promouvoir la coopération touristique entre les deux pays, a constaté Nguyen Thi Kim Ngan.

Elle a affirmé que le Vietnam souhaitait resserrer ses relations avec les amis étrangers, dont le Népal. L’Assemblée nationale du Vietnam soutient et est prête à créer le couloir juridique favorable pour approfondir les liens bilatéraux et à accélérer l’application des accords signés. -VNA