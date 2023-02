Hanoï, 9 février (VNA) - Le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a suggéré des orientations pour dynamiser les relations Vietnam - Japon lors d’un entretien téléphonique avec Kishida Fumio, président du Parti libéral-démocrate (PLD) et Premier ministre japonais, le 9 février.

Le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Soulignant que leur entretien était la première activité marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les pays cette année, les deux dirigeants ont convenu de soutenir pour la coopération des deux Partis dans l’organisation d'activités de célébration afin de renforcer la coopération intégrale et de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, rapportant ainsi des intérêts pratiques pour les deux peuples.

Le Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a fait l'éloge des contributions du Japon au développement socio-économique du Vietnam, notant que le pays d'Asie du Nord-Est est désormais un partenaire économique de premier plan du Vietnam car il est le plus grand fournisseur d'aide publique au développement (APD) et également l'un des principaux investisseurs, commerciaux, et les partenaires de coopération dans le domaine du travail.

Il a affirmé la politique extérieure cohérente du Vietnam en matière d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, une intégration active, globale et intensive dans le monde et être un partenaire digne de confiance et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Lors de l'entretien téléphonique. Photo : VNA

Le Japon est un partenaire de première importance du Vietnam, a-t-il déclaré.

Suggérant des orientations pour renforcer les relations bilatérales, le leader du Parti communiste du Vietnam a déclaré que les deux pays devraient renforcer les liens politiques en maintenant des visites régulière et rencontres mutuelles à tous les niveaux, et en mettant en œuvre des mécanismes de coopération et de dialogue via des formes flexibles.

Le Vietnam et le Japon doivent intensifier les connexions par tous les canaux et à tous les niveaux, notamment entre le Parti communiste du Vietnam et le PLD, et entre leurs gouvernements et parlements, favoriser les échanges entre jeunes et femmes leaders des deux Partis au pouvoir, encourager les échanges entre les peuples et la coopération entre les localités pour intensifier l'amitié et continuer à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne au Japon, contribuant ainsi à renforcer davantage le partenariat stratégique étendu entre le Vietnam et le Japon.

En outre, il a demandé au Japon de continuer à aider le Vietnam à matérialiser l’industrialisation et la modernisation, de renforcer la connexion des deux économies, de coopérer pour garantir la sécurité économique, financière, énergétique et alimentaire, de promouvoir la coopération bilatérale dans l’investissement, le commerce, l’agriculture, les ressources humaines de haute qualité, les infrastructures, les sciences et technologies, les industries auxiliaires, la transformation numérique, de la transition verte et la réponse aux défis non traditionnels.

Le secrétaire général Nguyen PhuTrong a affirmé que dans la situation mondiale actuelle, le Vietnam est prêt à coordonner les actions avec le Japon dans le règlement des dossiers régionaux et mondiaux, notamment dans le cadre de l’ASEAN et d’autres forums multilatéraux.

Pour sa part, le président du PLD et Premier ministre Kishida Fumio ont partagé le point de vue du dirigeant vietnamien sur le développement des relations bilatérales.

Kishida Fumio a souligné que le Japon élargirait la coopération avec le Vietnam dans l’investissement, le commerce, les sciences et technologies, tout en saluant les contributions de près de 500.000 Vietnamiens vivant au Japon au développement socio-économique de leur pays d’accueil.

Le Premier ministre japonais s’est dit prêt à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne au Japon. Il a aussi déclaré que dans le contexte des mutations rapides et complexes dans la région et dans le monde, les deux pays avaient intérêt à soutenir les efforts pour consolider la paix, la coopération et le développement de la région et du monde.

Lors des entretiens, les deux parties ont affirmé l'importance des relations bilatérales pour chaque pays et de la création d'un nouvel élan pour leurs relations.

Elles ont convenu de charger les ministères, secteurs et localités vietnamiens et japonais de mettre en œuvre les résultats de l’entretien et les accords conclus entre les pays, tout en utilisant au mieux les mécanismes de coopération pour développer encore plus fortement les relations bilatérales.- VNA