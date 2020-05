Hanoi (VNA) – Politico, une organisation de presse politique basée aux États-Unis, a classé le Vietnam au premier rang mondial dans la lutte contre le COVID-19.

Politico a cartographié les performances de 30 pays de premier plan en citant leurs résultats sanitaires et économiques et en les regroupant selon les restrictions légères, modérées ou sévères au commerce et aux distinctions sociales.

La matrice prend en compte les résultats nets des pays en ce qui concerne les infections, les décès, le PIB et le chômage...

Le Vietnam est le pays le plus peuplé sans décès, avec environ 300 cas enregistrés sur une population de 95 millions d'habitants. L'économie du Vietnam devrait croître de 2,7% en 2020, ce qui en fait le meilleur combattant de COVID-19 au monde, selon Politico.

Au 24 mai, le Vietnam a signalé 325 infections à COVID-19, dont 58 patients en cours de traitement. Il a passé 37 jours sans transmission communautaire du virus. -VNA