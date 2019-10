Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la réunion périodique de septembre du gouvernement. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux localités de continuer d’adopter des réformes plus vigoureuses pour promouvoir la production, le commerce et la création de l’emploi.

Lors de la réunion périodique de septembre du gouvernement, le Premier ministre a demandé aux autorités de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la pollution de l’air, laquelle inquiète les habitants locaux ces derniers jours.

Il a demandé aux secteurs et organes publics de remédier aux faiblesses dans le traitement des questions liées à l’environnement, au décaissement des investissements publics, à l’application des politiques foncières, ainsi que de perfectionner les institutions…, avant de souligner la nécessité de valoriser le rôle des ministres et dirigeants des organes.

Il faut régler les difficultés pour promouvoir la croissance, accélérer la réforme administrative et la prévention et la lutte contre la corruption, garantir la sécurité politique et la protection de la souveraineté de la Patrie, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a demandé d’évaluer pleinement les impacts de la guerre commerciale et du marché financier pour le Vietnam afin de prendre à temps les scénarios appropriés, d’exploiter davantage les accords de libre-échange déjà signés.

Il a aussi demandé de s’intéresser à la prévention et au règlement des épizooties, aux mesures pour le retrait du "carton jaune" recommandé par l'Union européenne, à l’attrait des touristes étrangers et à l’amélioration de l’environnement des affaires.

Enfin, Nguyen Xuan Phuc a autorisé aux secteurs et ministères de perfectionner leurs projets pour les soumettre à l’Assemblée nationale lors de sa 8e session de la 14e législature.

Il a demandé au ministère de la Sécurité publique et d’autres ministères et les secteurs concernés de prendre les mesures stricts pour régler les questions inquiétantes, notamment les accidents de la route, les incendies, la pollution de l’environnement dans les grandes villes. -VNA