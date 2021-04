Le Premier ministre Pham Minh Chinh prête serment. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 5 avril, l’Assemblée nationale (14e législature) a approuvé une résolution sur l’élection de Pham Minh Chinh au poste de Premier ministre pour le mandat 2016-2021.



Après avoir prêté serment, le nouveau Premier ministre a affirmé, dans son discours d’investiture, sa volonté de continuer à promouvoir l’édification d'un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple, ainsi que la primauté du droit, de renforcer la discipline dans le système administratif et dans l’ensemble de la société.



Il a également insisté sur la nécessité de gérer, mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources pour le développement national, de promouvoir le développement d'infrastructures stratégiques, d’attacher de l'importance à la transformation numérique nationale et au développement de l’économie numérique sur la base des sciences et technologies.



Pham Minh Chinh a déclaré défendre résolument et avec persévérance l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale, assurer la défense nationale, la sécurité et l'ordre social, créer des mécanismes, des politiques et des conditions pour valoriser la force humaine, la culture et la grande union nationale au service du développement national...



Le Premier ministre a en outre souligné l’importance du développement d’un système complet de sécurité sociale, en accordant davantage d'attention aux zones reculées, frontalières et insulaires, aux minorités ethniques et aux groupes défavorisés de la société. Il a promis d’oeuvrer pour améliorer la vie matérielle et spirituelle du peuple, afin que chacun puisse avoir une vie prospère, heureuse, sûre et moderne...-VNA