Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu hommage mercredi 30 juin aux contributions de l’Armée populaire du Vietnam (APV) aux acquis communs du pays au cours des six premiers mois de cette année.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprime lors de la conférence politico-militaire de l’APV, le 30 juin à Hanoi. Photo : VNA

Le pays a assisté à plusieurs événements politiques importants, dont le 13e Congrès national du Parti, les élections de la XIVe législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2021-2026, a-t-il indiqué lors d’une conférence politico-militaire de l’APV organisée par visioconférence.

Dans un contexte de résurgence et d’évolution complexe de la pandémie de Covid-19, le Vietnam a effectivement mis en œuvre le double objectif de lutter contre l’épidémie et de stimuler le développement socio-économique, a-t-il poursuivi.

Sur le plan mondial et régional, les conflits armés, les violations de la souveraineté nationale, les cyberattaques, les problèmes de sécurité non traditionnels ont augmenté et posé d’énormes défis à la communauté internationale, la reprise de l’économie mondiale est en cours mais loin d’être durable, alors que la situation mondiale et nationale reste soumise aux incertitudes liées à l’évolution de la pandémie, a-t-il averti.

Cependant, grâce aux efforts de l’ensemble du Parti, de l’armée, du peuple et du système politique, le Vietnam a accompli des réalisations assez remarquables dans tous les domaines, et auxquelles ont contribué le ministère de la Défense et l’APV, s’est-il félicité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh pose avec les délégués lors de la conférence politico-militaire de l’APV, le 30 juin à Hanoi. Photo : VNA

Lors de la conférence, le Premier minstre Pham Minh Chinh a exhorté l’APV à promouvoir l’autonomie, l’autosuffisance, la solidarité, la proactivité, la créativité dans la mise en œuvre des tâches assignées.



Il faut défendre résolument, persévéramment et fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Patrie, en association étroite, harmonieuse, rationnelle et efficace avec le développement socio-économique, maintenir la stabilité politique et un environnement pacifique pour le développement national, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a également recommandé à l’APV d’institutionnaliser et de concrétiser les nouveautés, notamment les nouvelles conceptions et pensées, en matière de défense nationale et de sécurité, prévues par la résolution du 13e Congrès nationale du Parti et d’autres stratégies pertinentes adoptées par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le président de la République Nguyên Xuân Phuc et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê. – VNA