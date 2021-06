Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de créer les conditions optimales à la recherche et à la production de vaccins anti-Covid-19, selon la notice n°160/TB-VPCP de l’Office du gouvernement publiée à la suite de sa rencontre avec les scientifiques, les entreprises engagées dans la recherche et la production de vaccins anti-Covid-19.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (3e, à droite) avec les scientifiques et les entrepreneurs participant à la rencontre. Photo : VGP

Il a affirmé que les vaccins revêtent un caractère décisif, stratégique et à long terme dans la prévention et le contrôle des épidémies en général et du Covid-19 en particulier, et qu’ils doivent être inclus dans la stratégie globale de recherche, de transfert de technologie et de production de vaccins pour économiser le budget de l’Etat à la fois dans l’immédiat et sur le long terme.

Afin que la recherche et la production de vaccins soient mises en œuvre efficacement dans les temps à venir, le chef du gouvernement a demandé de se concentrer sur le règlement rapide des difficultés et des obstacles d’ordre juridique et politique dans l’esprit d’adhérer à la réalité et de créer les conditions les plus favorables à la recherche, au tranfert de technologie et à la production de vaccins.

Le Premier ministre a mis l’accent sur le déploiement de nombreuses solutions pour mobiliser des ressources financières pour la recherche et la production de vaccins, y compris des solutions de partenariat public-privé sur le principe d’harmonie, de rationalité et d’efficacité des intérêts de l’Etat, des scientifiques et des entrepreneurs.

Il a chargé le ministère des Sciences et des Technologies d’assumer la responsabilité principale de travailler avec le ministère de la Santé, des ministères et des secteurs concernés pour proposer et promulguer immédiatement des mécanismes et politiques pour rassembler et attirer les scientifiques, promouvoir le patriotisme et la fierté nationale, encourager les scientifiques vietnamiens et étrangers à contribuer à la recherche, à la production et au transfert de technologie de production de vaccins.

Le chef du gouvernement a également chargé le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19 d’agir comme agence coordonnatrice pour diriger la recherche, le transfert de technologie et la production de vaccins. Un programme national sur les vaccins sera dirigé par le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef dudit comité national.

Le ministère des Sciences et des Technologies est invité à travailler avec le ministère de la Santé à la construction du Centre de recherche, de transfert de technologie de production de vaccins et du Centre d’essais précliniques et cliniques. – VNA