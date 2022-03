Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, cette année, la Fête 2022 des rois fondateurs Hung (le 10e jour du 3e mois lunaire) tombe le 10 avril du calendrier solaire soit un dimanche, donc les travailleurs seront indemnisés le lundi 11 avril, soit 3 jours de congés consécutifs, du 9 au 11 avril.

Ensuite, comme l'anniversaire de la libération du Sud (30 avril) et la Journée internationale du travail (1er mai) tombent samedi et dimanche, les salariés seront indemnisés le lundi (2 mai) et le mardi 3 mai, soit 4 jours de congé consécutifs, du 30 avril au 3 mai.

Selon l'article 112 du Code du travail 2019, depuis 2021, les salariés ont 11 jours fériés et perçoivent l'intégralité de leur salaire. Il s’agit du Nouvel An (un jour), du Nouvel An lunaire (5 jours), de la Victoire du 30 avril (un jour), de la Journée internationale du travail du 1er mai (un jour), de la Fête nationale (2 septembre et un jour avant ou après), et de la Fête des rois fondateurs Hung (un jour - le 10e jour du 3e mois lunaire).- VNA