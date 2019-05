Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Plus d’un millier de délégations de dirigeants du Parti et de l’Etat, de différents ministères, organes et localités, de l’Armée, de diplomates, représentants d’organisation internationales et amis étrangers, ainsi que de citoyens vietnamiens, sont allées rendre hommage vendredi 3 mai à l’ancien président et général d’armée Le Duc Anh, lors des cérémonies organisées à Hanoï, à Ho Chi Minh-Ville et à Hue.



Parmi ces délégations, une centaine sont étrangères. De nombreux dirigeants, diplomates et amis étrangers ont également envoyé des lettres et messages de condoléances au Parti, à l’Etat et au peuple vietnamiens, ainsi qu’à la famille du défunt.



Dans le registre de condoléances, les diplomates étrangers et représentants d’organisations internationales ont apprécié le rôle du général d’armée Le Duc Anh pendant la lutte d’hier pour l’indépendance nationale et dans le développement national du Vietnam. Maria Mizonova, conseillère du consulat général de Russie à Ho Chi Minh-Ville, a tenu en haute estime les nombreuses contributions du défunt à la consolidation de la sécurité nationale et à la défense des intérêts nationaux du Vietnam sur la scène internationale. Elle a affirmé que les Russes se souviendraient de lui comme un homme qui avait largement soutenu le développement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.



L’ancien président et général d’armée Le Duc Anh, né en 1920, est décédé le 22 avril 2019, à 20h10, à son domicile hanoien des suites d’une maladie grave. Durant ses plus de 80 ans d’activité révolutionnaire, Le Duc Anh a beaucoup contribué à l’œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation. Il s’est vu décerner de nombreuses distinctions honorifiques du Parti et de l’État vietnamiens. -VNA