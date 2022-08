Photo: Comité d'organisation



Hanoï (VNA) – Selon les organisateurs, 91.476 candidats ont participé à la 11e semaine (du 22 au 29 août) du concours d'étude sur l'histoire des relations spéciales Vietnam - Laos, Laos - Vietnam 2022.

Selon le comité d'organisation, parmi les candidats, 91.367 sont Vietnamiens, les autres étant de nationalité lao et d’autres pays. Près de 54.000 personnes ont répondu correctement aux 10 questions.

Ce concours est organisé sous forme d'un quiz hebdomadaire en ligne sur le Journal électronique du Parti communiste du Vietnam et le réseau social VCNet, pour une durée de 12 semaines (du 13 juin 2022 au 5 septembre 2022).

Tous les citoyens vietnamiens et étrangers âgés de 14 ans et plus peuvent y participer, indépendamment de leur nationalité, origine ethnique, profession ou religion.

Le jury remet hebdomadairement un premier prix de 3 millions de dôngs, deux deuxième prix, de 2 millions chacun, et cinq troisième prix, d'un million chacun.-VNA