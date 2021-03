Interface du portail national de la fonction publique Photo: VNA Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Fin de février, le portail national de la fonction publique avait enregistré près de 452.000 comptes et environ 112 millions de visites, selon le Département de contrôle des procédures administratives.

Le portail a réglé plus de 840.000 dossiers, traité 10.000 opinions et pétitions ainsi que plus de 50.000 appels à son standard. Le nombre de services fournis via le site a atteint plus de 2.800.

Le système d’information au service des réunions et du traitement des affaires du gouvernement ou l’e-cabinet a été mis en œuvre avec succès lors de 27 réunions virtuelles du gouvernement, traité 674 bulletins de vote pour les membres gouvernementaux et permis d'éviter la publication et l’impression de plus de 248.000 dossiers et documents.

Le système d’information concernant les rapports du gouvernement s'est connecté avec ceux de 14 ministères, agences et 37 localités. -VNA