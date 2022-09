Plus de 4,6 millions de travailleurs ont reçu un soutien aux loyers de plus de 3.100 milliards de dôngs. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – A ce jour, 60 villes et provinces ont identifié plus de 5 millions de travailleurs ayant le droit de bénéficier du soutien aux loyers (96,6% du nombre de personnes demandées), conformément à la Décision n° 08/2022/QD-TTg du Premier ministre.

Sur ce chiffre, plus de 4,6 millions de travailleurs ont reçu un soutien de plus de 3.100 milliards de dôngs (130,2 millions de dollars), a annoncé le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Actuellement, 41 provinces ont achevé le décaissement des loyers. Les provinces de Lai Châu, Diên Biên et Cao bang (Nord) n’ont pas des travailleurs ayant le droit de bénéficier du soutien aux loyers.

La Décision n° 08/2022/QD-TTg vise à soutenir les travailleurs qui ont encore des difficultés liées au logement, afin qu'ils puissent participer à la reprise des activités économiques aux côtés des employeurs.

Les salariés qui travaillent dans les entreprises et ceux qui retournent sur le marché du travail bénéficieront, respectivement, d’un soutien mensuel de 500.000 dôngs/personne et d’un million de dôngs/personne, et ce pour une durée de trois mois au plus. -VNA