Des citoyens vietnamiens à l'aéroport de Bucarest en Roumanie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Sous la direction du Premier ministre, les ministères, secteurs et organes de représentation du Vietnam en Roumanie et en Pologne, en collaboration avec Vietnam Airlines, continuent d’organiser deux vols parrainés par Sun Group, pour rapatrier les citoyens vietnamiens et leurs familles évacués d'Ukraine.

En conséquence, le vol VN88 ramène environ 240 personnes de Bucarest (Roumanie) devrait atterrir à l'aéroport international de Noi Bai le matin du 17 mars, et le vol VN58 transporte environ 240 autres de Varsovie (Pologne) devrait arriver à l'aéroport le matin du 19 mars.

A 12 heures du 16 mars, les organes de représentation du Vietnam ont accueilli plus de 4.600 personnes évacuées d'Ukraine vers les pays voisins, dont près de 1.200 personnes ont été rapatriés en toute sécurité sur 4 vols organisés les 7, 9 et 13 mars. La plupart des évacués en Roumanie et en Pologne ont été soutenus par les organes de représentation du Vietnam pour accomplir les démarches nécessaires pour se préparer à rentrer chez eux. En outre, de nombreux autres se sont déplacés dans un pays tiers ou sont rentrés sur des vols commerciaux.

Les organes de représentation du Vietnam continueront à rester régulièrement en contact les résidents vietnamiens, à coopérer avec les autorités locales pour assurer leur sécurité, à leur offrir les conditions d'hébergement temporaires favorables, à préparer des plans d’évacuation en fonction du souhait des gens et de la situation réelle.

Les citoyens souhaitant rentrer chez eux peuvent s'inscrire auprès des bureaux de représentation vietnamiens en Pologne et en Roumanie via les coordonnées suivantes :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQqfqeq3QTxl8CKLqbAwkQnOpHiRu8wj8hiN2lqhnqp4j-OA/viewform



En cas de besoin d'assistance ou d'évacuation des zones de guerre et de retour chez eux, les Vietnamiens en Ukraine et dans les pays voisins peuvent contacter et enregistrer des informations auprès du ministère des Affaires étrangères ou des organes de représentation du Vietnam dans les pays suivants :

Le ministère des Affaires étrangères : 84-965411118, 84-981848484 ; courriel : baohocongdan@gmail.com

L’ambassade du Vietnam en Ukraine : 380 (63) 8638999

L’ambassade du Vietnam en Russie : 79916821617

L’ambassade du Vietnam en Pologne : 0048782257359

L’ambassade du Vietnam en Roumanie : 0040744645037

L’ambassade du Vietnam en Slovaquie ; 421 2 5245 1263, 421 915 044 329, 421 915 419 568. - VNA