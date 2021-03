Vaccination contre le coronavirus. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors de la conférence de presse périodique donnée le 25 mars, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a informé du plan de vaccination contre le COVID-19 au Vietnam.



Elle a indiqué que, selon les informations du Programme national élargi de vaccination, au 21 mars, plus de 35.000 personnes au Vietnam avaient été vaccinées contre le COVID-19.



Le Vietnam continue de rechercher et de diversifier ses approvisionnements en vaccins contre le COVID-19 en travaillant avec des pays tels que les Etats-Unis, l’Inde et la Chine, dans le but d'augmenter la couverture vaccinale et de contribuer à éliminer rapidement l’épidémie.



En plus des vaccins importés, le Vietnam promeut la recherche et le développement de vaccins dans le pays. Un vaccin contre le COVID-19 fabriqué au Vietnam devrait être utilisé au plus tôt en 2022.



Selon la Résolution 21 du 26 février 2021 du gouvernement, neuf groupes de personnes sont prioritaires à la vaccination contre le COVID-19, dont les personnes au front contre le coronavirus. -VNA