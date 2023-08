Concert du groupe de filles sud-coréennes Blackpink au stade national de My Dinh de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï, 5 août (VNA) - Le service du Tourisme de Hanoï a annoncé le 5 août que sur 70.000 personnes affluant au concert du groupe de filles sud-coréennes Blackpink au stade national de My Dinh de Hanoï les 29 et 30 juillet, plus de 3.000 sont des visiteurs internationaux.Les visiteurs étrangers viennent principalement de Chine, du Canada, de Thaïlande, du Japon et de Malaisie, tandis que les fans vietnamiens de Blackpinks viennent principalement de Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Hai Phong, Da Nang et Nha Trang.Au cours de la période, les prestataires de services de visites de la ville avec des bus à impériale ont enregistré une augmentation significative du nombre de clients. En particulier, le nombre d'utilisateurs du service ayant réservé des billets en ligne du 29 juillet au 31 juillet a augmenté de 15 % par rapport aux jours précédents. Certains hôtels, en particulier dans les zones des arrondissements de Thanh Xuan et de Cau Giay autour du stade national de My Dinh, ont enregistré une augmentation de 20 % de l'occupation des chambres par rapport aux week-ends précédents.Selon Agoda, le volume de recherche pour la réservation à Hanoï pendant les deux jours du concert de BlackPink sur les sites de réservation internationaux a été multiplié par dix par rapport à la semaine précédente.Le taux d'occupation moyen des hôtels en juillet 2023 atteint 60,8%, en hausse de 19,2% par rapport à la même période en 2022.Du 28 au 30 juillet, le nombre de visiteurs dans les destinations touristiques de Hanoï a augmenté de 15 à 20 % par rapport à la même période l'an dernier.Plus précisément, le Temple de la littérature - Quoc Tu Giam - a accueilli plus de 9.600 visiteurs, la citadelle impériale de Thang Long plus de 8.000 visiteurs et le parc Bao Son Paradise 7.000 visiteurs.Du 29 au 30 juillet, le nombre total de touristes à Hanoï a atteint plus de 170.000, dont plus de 30.000 touristes internationaux. Les revenus totaux de la ville provenant du tourisme ont atteint 630 milliards de dongs (25,54 millions de dollars).-VNA