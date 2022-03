Des citoyens évacués d'Ukraine vers la Roumanie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les agences de représentation du Vietnam en Ukraine et dans les pays voisins ont déclaré à 17H00 le 6 mars qu'elles avaient reçu plus de 2.600 Vietnamiens évacués des zones de guerre en Ukraine, dont plus de 1 700 vers la Pologne, 290 vers la Hongrie, environ 600 vers la Roumanie et plus de 40 vers Slovaquie.

Actuellement, le ministère des Affaires étrangères coordonne activement avec d’autres ministères, les branches, les agences concernées et les compagnies aériennes pour préparer deux vols rapatriant les Vietnamiens et leur proches d'Ukraine qui partiront de Roumanie et de Pologne cette semaine.

Un vol, effectué par la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, doit décoller de Roumanie le 7 mars et transporter 283 citoyens vietnamiens. Il devrait arriver à l'aéroport international de Nôi Bai à Hanoï à midi le 8 mars.



L'autre vol, effectué par Bamboo Airlines, partira de Pologne le 9 mars avec 270 passagers à bord. Il est prévu d'arriver à l'aéroport international de Nôi Bai le 10 mars au matin.

Les agences de représentation en Pologne et en Roumanie continuent de recevoir les listes d'inscription des citoyens souhaitant rentrer chez eux pour les prochains vols via le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/ e/1FAIpQLSdQqfqeq3QTxl8CKLqbAwkQnOpHiRu8wj8hiN2lqhnqp4j-OA/viewform.

En cas de besoin d'assistance ou d'évacuation des zones de guerre et de retour chez eux, les Vietnamiens en Ukraine et dans les pays voisins peuvent contacter et enregistrer des informations auprès du ministère des Affaires étrangères ou des agences représentatives du Vietnam dans les pays suivants :

+ Ministère des Affaires étrangères : +84-965411118, +84-981848484 ; Courriel : baohocongdan@gmail.com

+ Ambassade du Vietnam en Ukraine : +380 (63) 8638999

+ Ambassade du Vietnam en Russie : +79916821617

+ Ambassade du Vietnam en Pologne : 0048782257359

+ Ambassade du Vietnam en Roumanie : 0040744645037

+ Ambassade du Vietnam en Slovaquie ; +421 2 5245 1263, +421 915 044 329, +421 915 419 568

+ Ambassade du Vietnam en Hongrie : +36 308 385 699./.

Des citoyens vietnamiens accueillis en Hongrie. Photo: VNA

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyên Hông Thach, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que la plupart des ressortissant vietnamiens ont quitté Kiev, Kharkov et Odessa.

L'ambassade du Vietnam s'efforce de se coordonner avec les missions diplomatiques d'Ukraine et de Russie, ainsi qu'avec les organisations internationales, pour faire sortir les Vietnamiens des villes de Kherson et de Marioupol, a-t-il affirmé.

Le diplomate a indiqué qu’il n'y a aucune information sur les victimes des Vietnamiens en Ukraine.

Ces derniers jours, l’ambassade du Vietnam en Pologne et la communauté vietnamienne dans ce pays ont soutenu activement les citoyens vietnamiens évacués d’Ukraine et relocalisés en Pologne.

L'ambassade du Vietnam en Pologne, en collaboration avec l'Association des Vietnamiens, a d’ores et déjà accueilli quelque 1.500 ressortissants vietnamiens évacués d'Ukraine.

L'ambassadeur du Vietnam en Pologne, Nguyên Hung, a déclaré que l'ambassade du Vietnam avait mis en œuvre de toute urgence le travail de protection des citoyens vietnamiens évacués d'Ukraine vers la Pologne, en accordant la priorité à la plus haute protection des biens et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens et des personnes morales en Ukraine.

L'ambassade a proposé au ministère polonais des Affaires étrangères et d’autres organes concernés d'aider l’entrée, le transit et le séjour temporaire pour les citoyens vietnamiens, de leur fournir des logements et les nécessités pour un séjour de 15 jours selon la réglementation pour les citoyens de pays tiers, a-t-il indiqué.

Le personnel de l'ambassade du Vietnam en Pologne achève les procédures pour rapatrier des citoyens vietnamiens au pays. Photo: VNA

Il a affirmé que le travail de protection des citoyens et la garantie de la sécurité des Vietnamiens évacués d’Ukraine sont la tâche prioritaire de l’ambassade du Vietnam en Pologne.

L'ambassade du Vietnam en Roumanie, en collaboration avec l'Association des Vietnamiens, a d’ores et déjà accueilli quelque 800 ressortissants vietnamiens évacués d'Ukraine, a déclaré l’ambassadeur Dang Trân Phong, ajoutant que le nombre pourrait augmenter dans les jours prochains.

L'ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne partagent toujours les difficultés et les pertes des Vietnamiens d’Ukraine, et continueront à faire de leur mieux pour les aider à retourner dans leur Patrie de la meilleure façon.

En Hongrie, l’ambassade du Vietnam et les associations des Vietnamiens ont accueilli plus de 290 Vietnamiens d’Ukraine et environ 50 autres sont en route vers la Hongrie, a indiqué l'ambassadrice du Vietnam en ce pays, Nguyen Thi Bich Thao.

En outre, la communauté vietnamienne en Hongrie a également collecté des dons pour les citoyens déplacés d'Ukraine.



Elle a ajouté que la plupart des Vietnamiens fuyant vers la Hongrie ne souhaitaient que chercher un abri temporaire et retourner en Ukraine une fois que la situation y serait réglée. Seuls quelques-uns d'entre eux souhaitent s'installer dans un autre pays de l'UE comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la République tchèque. Ceux qui souhaitent revenir au Vietnam se sont inscrits pour déménager en Pologne ou en Roumanie.-VNA