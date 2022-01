Protection de la souveraineté de la mer et des îles du pays. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Plus de 20.000 élèves et étudiants ont participé aux concours d’études de la mer et des îles vietnamiennes qui ont été organisés par le Comité populaire du district insulaire de Hoang Sa, ville centrale de Da Nang et l’Union municipale de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

Ces concours font partie d'une série d'activités pour célébrer le 25e anniversaire de la ville de Da Nang du ressort central, le 25e anniversaire de la gestion par la ville de Da Nang du district insulaire de Hoang Sa (1997 - 2022) et le 40e anniversaire de la création de ce district (1982 - 2022), a déclaré le président du Comité populaire du district insulaire de Hoang Sa, Vo Ngoc Dông, lors d’une cérémonie de remise des prix tenue le 17 janvier.

Cérémonie de remise des prix des concours d'études de la mer et des îles vietnamiennes. Photo: VNA

Les concours d’étude et de dessin de Hoang Sa ont reçu une large réponse d’élèves et des étudiants. Il s'agit d'une activité importantes pour poursuivre les activités de propagande visant à protéger la souveraineté du Vietnam sur l'archipel de Hoang Sa, a-t-il indiqué.

A travers ces concours, les élèves et étudiants ont eu l'occasion de mieux comprendre la mer et les îles du Vietnam, l'histoire de l'exploration, l'établissement de la gestion, la lutte pour protéger la souveraineté sur la mer et les îles, suscitant ainsi le patriotisme et la fierté nationale, a-t-il précisé.

Le Comité d’organisation a remi des prix aux meilleurs candidats. -VNA