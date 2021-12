Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Plus de 100.000 élèves des classes 9 (3e) et 12 (terminale) à Hô Chi Minh-Ville sont retournés lundi 13 décembre dans leurs établissements après plus de sept mois d’apprentissage en ligne. Les personnels des établissements, les élèves et les parents d’élèves son appelés à respecter les règlements pour minimiser tout risque de propagation du virus.

Contrôle de la température corporelle des élèves pour lutter contre le COVID-19, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN

Très tôt, ce jour, les élèves du secondaire à Hô Chi Minh-Ville ont repris officiellement les cours en présentiel, après plusieurs mois d’apprentissage en ligne pour prévenir le COVID-19. Les classes 9 et 12 ont été choisies par la ville pour piloter l’enseignement direct (pendant deux semaines) dans le cadre de l’adaptation à la nouvelle situation.



Le retour à l’école a été validé assez largement par les parents d’élèves des classes 9 et 12, puisque 80% d’entre eux y étaient favorables si un respect strict des recommandations et des instructions des secteurs de l’éducation et de la santé sur la prévention des épidémies est bien suivi.



Au lycée Le Quy Don (3e arrondissement), des flacons de gelantiseptique ont été disposésdevant chaque porte d’entrée des classes. Les élèves sontpriés de suivre strictement la doctrine dite des 5K avec prise de température avant d’entrer au lycée. Cette méthodologie a aussi été respectée à l’école secondaire Cù Chinh Lan (arrondissement de Binh Thanh), pour l’accueildes élèves.



Pham Thai Hô, Principal du collège, a déclaré qu'en deux semaines d'enseignement à titre expérimental, les élèves de classe 9 apprendront toutes les matières à raison de six matinées, à raison quatre heures par jour, soit 24 heures/semaine. Environ 70% des élèves étaient présents lors de cette rentrée. D'une manière générale, les élèves et leurs parents se sont montrés enthousiastes. Les élèves dont les parents n'ont pas voulu leur faire prendre le chemin de l'école continueront d'étudier en ligne.

Après une longue période d’apprentissage à domicile, les élèves de 12e année du lycée Trung Vuong (1er arrondissement) étaient particulièrement excités de revoir leur lycée. Nguyên Tân Thinh, élève de classe 12 a partagé : "Je suis très heureux de revoir mes professeurs et mes amis après tous ces mois de travail solitaire à la maison. Ma famille a un peu peur de mon retour ici, maisje ne suis pas trop inquiète parce que j’ai reçu mes deux doses de vaccins contre le COVID-19 et je suis théoriquement protégée. Je préfère toujours étudier en face-à-face et rencontrer mes amis, ce qui me permet également de me sentir plus détendue et heureuse".