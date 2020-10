Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 13e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam a terminé sa troisième journée de travail.Mercredi matin, le Comité central du Parti a travaillé en groupe, discutant du Rapport sur la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique en 2020, des prévisions du Plan de développement socio-économique pour 2021, du Rapport sur la mise en œuvre du budget de l'État en 2020 et des prévisions du budget de l'État pour 2021, et du Rapport sur le plan financier et le budget de l'Etat pour trois ans de 2021 à 2023.Mercredi après-midi, le Comité central du Parti a travaillé en séance plénière pour poursuivre les discussions des rapports ci-dessus.Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau Politique, Premier ministre, au nom du Bureau Politique, a présidé la séance de travail du mercredi. -VNA