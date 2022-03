Le centre de recherche en intelligence artificielle (IA) et de sa zone urbaine voisine. Photo: VNA

Binh Dinh (VNA) – Le comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre) a annoncé le 14 mars sa décision d’approuver le plan à l'échelle 1/500 d’un centre de recherche en intelligence artificielle (IA) et de sa zone urbaine voisine.

Ces deux ouvrages seront construits sur une superficie de 93,2 hectares dans la zone urbaine de Long Van, ville de Quy Nhon. Le centre sera spécialisé dans la recherche, la formation, la production de logiciels d’IA et fournira des solutions de sécurité réseau.

Il permettra à attirer des investissements dans la recherche, l’innovation et le développement des technologies à Binh Dinh.

Le comité populaire provincial a également choisi le consortium de trois sociétés FPT City Da Nang, FPT Investment et FPT Software pour mettre en œuvre le projet de construction du centre d'IA et de sa zone urbaine voisine, d'un montant d'investissement total de 4.362 milliards de dongs (plus de 18 millions de dollars). -VNA