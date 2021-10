La cérémonie de lancement du Centre international de physique et du Centre international de recherche et de formation en mathématiques. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Académie vietnamienne des sciences et technologies, en collaboration avec le ministère des Sciences et des Technologies, a lancé le 29 octobre le Centre international de physique et le Centre international de recherche et de formation en mathématiques.

Il s'agit de deux centres créés sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Les deux centres sont spécialisés dans la formation en physique et mathématiques au niveau international ; les études en physique et de mathématiques au niveau international ; la consultation des décideurs politiques, des spécialistes éducationnels ; et la sensibilisation au public dans la physique et des mathématiques.

Les deux centres commenceront la formation à partir de 2021 avec de grands programmes : formation des talents et formation avancée ; formation post-universitaire ; formation postdoctorale ; élaboration des programmes de formation, des processus de sélection, de gestion et de soutien financier ; formation de master et doctorat au niveau international à travers des programmes et projets de recherche scientifique. Ces programmes sont disponibles pour les citoyens du Vietnam et de certains pays de la région dans le besoin, ainsi que dans certains pays africains.

En outre, les deux centres sont également chargés d'organiser des activités de coopération internationale, notamment la coopération avec le Programme international de l'UNESCO sur les sciences fondamentales (IBSP), le Centre international de physique théorique de l'UNESCO à Trieste (Italie) et d'autres organisations scientifiques ; d’organiser aussi des événements scientifiques et de transférer des connaissances en physique et en mathématiques (cours, séminaires, conférences...), conformément aux programmes de l'UNESCO.

Les deux centres coopéreront également dans la recherche et l'application de la physique et des mathématiques, en coopération avec des universités et des instituts de recherche nationaux et internationaux, notamment ceux de l’ASEAN, de l'Asie-Pacifique et de l'Afrique. Les activités de coopération comprennent l'échange d'experts à court terme, l'envoi d'experts vietnamiens à l’étranger pour les cours à court terme, la participation à des conférences et séminaires, l'accueil d'experts et d'étudiants venant pour étudier et travailler au centre. Les deux centres collaboreront également avec d'autres centres de l'UNESCO dans le domaine des sciences fondamentales. - VNA