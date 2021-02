Phu Yên (VNA) - La Police de la province de Phu Yên (Centre) a annoncé jeudi 4 février avoir mis en examen et en détention provisoire un habitant local pour “actes visant à renverser l'administration du peuple” selon l’article 109 du Code pénal de 2015.

Ngô Công Tru est détenu provisoirement par la Police de la province de Phu Yên, pour “actes visant à renverser l'administration du peuple” selon l’article 109 du Code pénal de 2015. Photo: cand.com.vn



Les premières enquêtes indiquent qu’en février 2020, via facebook et YouTube, Ngô Công Tru, né en 1988 et domicilié dans la commune de Hoa Binh 1, district de Tây Hoa, avait rejoint le soi-disant « Gouvernement national provisoire du Vietnam », une organisation réactionnaire, pour participer à un “référendum”.

Il avait reçu le code TCDY attribué par cette organisation réactionnaire. Il s’agit aussi du code citoyen de la troisième République du Vietnam créée par le Gouvernement national provisoire du Vietnam.

En août 2020, cette organisation réactionnaire lui a confié la tâche d’attirer d'autres personnes pour qu’elles adhèrent à l’organisation.

Il a régulièrement publié et partagé des articles et photos appelant les gens à participer au référendum, à soutenir le Gouvernement national provisoire du Vietnam et Dao Minh Quân pour renverser la République socialiste du Vietnam.

La Police de Phu Yên a averti les habitants de renforcer leur vigilance face à la propagande des forces hostiles sur les réseaux sociaux.-VNA