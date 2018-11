Phan Van Vinh, ancien chef du département général de la police du ministère de la Sécurité publique, lors du procès. Photo: VNA



Phu Tho, 30 novembre (VNA) - Le Tribunal populaire de la province de Phu Tho (Nord) a annoncé, le 30 novembre, les peines pour 92 accusés dans l’affaire de jeux d’argent en ligne.Phan Van Vinh, ancien chef du département général de la police du ministère de la Sécurité publique, a été condamné à neuf ans de prison et à une amende de 100 millions de dongs (4 300 USD) pour l’"usage abusif de pouvoirs dans l'exercice d’une fonction publique".De son côté, Nguyen Thanh Hoa, ancien directeur du Département de police spécialisée dans la lutte contre la criminalité liée aux hautes technologies, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement pour le même chef d'accusation que Vinh, avec 100 millions de dongs d'amende.Par ailleurs, le tribunal a également condamné Nguyen Van Duong, ancien président du conseil des membres de la Hi-Tech Security Development and Investment Ltd. Co. (CNC), 10 ans de prison, dont cinq ans pour l’«organisation de jeux» et cinq ans pour le «blanchiment de l’argent».Phan Sao Nam, ancien président du conseil d'administration de la VTC Online Telecommunications Company (VTC online), passera cinq ans en prison, dont deux ans pour l’"organisation de jeux" et trois ans pour le "blanchiment de l’argent".Le jugement de 400 pages clarifie également la peine pour les autres personnes accusées d’«utilisation d’Internet pour l’appropriation de biens », d'"organisation de jeux d’argent", de « participation à des jeux d’argent », de « commerce illégal de factures », de « blanchiment d’argent ».Les jeux d’argent en ligne via les deux portails Rikvip et Tip.club ont attiré près de 43 millions de comptes depuis 2015 pour une somme totale transférée estimée à environ 10.000 milliards de dôngs, faisant de cette organisation le réseau le plus important en envergure et en revenu jamais connu au Vietnam. -VNA