La délégation de la province de Ba Ria-Vung Tau travaille avec Khuong Sreng, gouverneur de la Municipalité de Phnom Penh. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Une délégation de la province de Ba Ria-Vung Tau conduite par Nguyen Hong Linh, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire provincial, a travaillé lundi matin à Phnom Penh avec Khuong Sreng, gouverneur de la Municipalité de Phnom Penh.

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Vu Quang Minh et des représentants des voyagistes des deux pays ont également participé à cette séance de travail.

A cette occasion, Khuong Sreng a proposé aux dirigeants de Ba Ria-Vung Tau d'ouvrir une ligne de bus touristique reliant cette localité à Phnom Penh. Il a également informé la partie vietnamienne des réalisations enregistrées par le Cambodge, et Phnom Penh en particulier, dans l'économie, le commerce, la culture et le tourisme. Le gouvernement cambodgien prend en haute considération l'amitié traditionnelle avec le Vietnam, souhaitant que les jeunes générations des deux pays construisent ensemble un avenir radieux, a-t-il affirmé.

Selon Nguyen Hong Linh, possédant des atouts en matière de tourisme et de transport maritime au sud du Vietnam, Ba Ria-Vung Tau accueille chaque mois des milliers de touristes et des porte-conteneurs en transit en provenance du Cambodge via le port en eau profonde de Cai Mep. La province continuera de favoriser les activités d'investissement des entreprises vietnamiennes et cambodgiennes, d'accélérer l'amélioration de la qualité des services touristiques et d'échanger des expériences dans la gestion d'État pour approfondir les relations entre les deux parties.

Dans le cadre de sa visite au Cambodge du 18 au 21 octobre, la délégation de Ba Ria-Vung Tau a signé des mémorandums de coopération bilatérale avec la province de Siem Reap et la capitale Phnom Penh. Elle a visité l'ambassade du Vietnam au Cambodge et rencontré des représentants de certaines entreprises. -VNA