Hanoï (VNA) - Phenikaa, une marque vietnamienne connue pour ses produits intelligents et respectueux de l’environnement, vient d’inaugurer la première usine électronique intelligente au Vietnam et a mis sur le marché ses ampoules à LED. Doté d’un écosystème fermé «Entreprise-Université-Laboratoire», le groupe ambitionne de faire rayonner le talent des Vietnamiens à travers le monde.

Les ampoules à LED de Phenikaa. Photo: baodautu.vn

Si dans le monde, le modèle «Etreprise-Université-Laboratoire » se développe et montre son efficacité, au Vietnam, il est assez récent. Phenikaa est l’un des premiers à suivre ce modèle.



«Dans cet écosystème créé il y a 3 ans, parallèlement à la mise en place d’un laboratoire de recherche, nous avons créé l'Université Phenikaa, une université innovante où sont formés les jeunes talents du pays. À l’heure de la transition numérique et dans un monde où les technologies sont de plus en plus importantes, les jeunes jouent un rôle primordial. Nous souhaitons favoriser leur épanouissement " a précisé Hô Xuân Nang, le président du groupe.

Ce modèle est considéré comme une stratégie de développement durable du groupe Phenikaa qui tente de devenir une entreprise technologique et industrielle de premier plan au Vietnam grâce à une production intelligente.



En juillet 2022, l’usine électronique intelligente de Phenikaa a été inaugurée. Il s’agit de l'une des premières usines de fabrication d'équipements électroniques intelligentes au Vietnam. Elle applique des technologies avancées répondant aux normes internationales telles que le système d'énergie intelligent, le système de sécurité intelligent, le système de production intelligent et le système de surveillance intelligent. C’est dans cette usine que sont développés les projets de recherche les plus importants de Phenikaa sur la technologie automotrice, la technologie cartographique et la technologie d'éclairage nourrissant Phenikaa Natural TrueCircadian. Y sont fabriqués des matériaux optoélectroniques, des puces électroniques, des robots automoteurs et des équipements d'éclairage LED. L'usine a la capacité de fournir plus de 50 millions de produits d'éclairage à LED et 4,5 milliards de composants électroniques par an.



Les ampoules à LED de Phenikaa Lighting sont fabriquées selon la technologie de lumière naturelle qui est bonne pour la santé humaine selon son président Hô Xuân Nang.

«Nous avons des scientifiques et des ingénieurs qualifiés, mais nous recourons également à l'intelligence artificielle pour créer un produit de qualité. Nos ampoules à LED sont bonnes pour la santé humaine », a-t-il déclaré.

Phenikaa coopère avec des partenaires étrangers pour améliorer encore la qualité de ces produits. Peter Neslon, un directeur du groupe d'éclairage LED AMS Osram fait savoir : «Phenikaa souhaite conquérir l’Asie du Sud-Est, une région prospère et ayant la croissance la plus rapide au monde. L'Asie du Sud-Est est également une zone en plein essor pour les solutions intelligentes. Nous sommes fiers d’accompagner le développement de Phenikaa non seulement en tant que fournisseurs, mais aussi en tant que coproducteurs ».

Pour sa part, l’ancien ministre des Sciences et des Technologies Nguyên Quân a estimé :

«Le Parti et l’État encouragent les entreprises à innover. Le Premier ministre a approuvé le programme national de transformation numérique. Je suis très heureux que Phenikaa soit l’un des pionniers dans la transformation numérique, car le but ultime de ce processus est de créer des produits intelligents au service de l’homme. Nous aurons des technologies intelligentes, des transports intelligents, des usines intelligentes et une société intelligente. J’apprécie les produits de Phenikaa, car ils sont fabriqués par les Vietnamiens eux-mêmes».

Actuellement, Phenikaa Lighting commercialise 5 produits à LED: Essenaa, Balagraa, Sunaa, Healthaa et Tunaturaa. Grâce à la technologie d'éclairage naturel, ces produits répondent aux critères d'équilibre visuel, émotionnel et biologique de l'utilisateur, ainsi qu’aux critères de lumière naturelle.

Doté d’une gouvernance transparente et d’une production respectueuse de l’environnement, Phenikaa a constamment innové pour créer des produits made in Vietnam d’une qualité exceptionnelle susceptibles de faire rayonner l’intelligence vietnamienne dans le monde entier. - VOV/VNA