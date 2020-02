L’ambassadeur vietnamien en Inde, Pham Sanh Châu. Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Le Vietnam et l’Inde réfléchissent aux mesures à prendre pour stimuler leur partenariat stratégique intégral, a déclaré l’ambassadeur vietnamien Pham Sanh Châu.



Il a accordé à VOV une interview à l’occasion de la visite officielle en Inde de la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh, sur invitation de son homologue Venkaiah Naidu.



«Nos dirigeants vont dresser le bilan de la coopération bilatérale et définir de nouvelles pistes à exploiter. Les deux pays entendent ouvrir leur marché agricole et renforcer leurs liens commerciaux. L’Inde continuera de soutenir la position vietnamienne sur la souveraineté», a-t-il dit.



Durant son déplacement en Inde, Dang Thi Ngoc Thinh devrait assister à l’inauguration de la mise en service du vol direct entre le Vietnam et l’Inde, à la signature d’un accord de coopération entre VOV et l’Agence d’information indienne (ANI) et à l’ouverture du bureau de représentation de VOV. Pham Sanh Châu estime que ces différents évènements permettront de rendre le partenariat entre les deux pays plus substantiel.



«La présence physique de VOV en Inde permettra aux partenaires du Vietnam de mieux comprendre notre pays. VOV présente l’image d’un Vietnam plus dynamique et moderne, un partenaire fiable et plein de potentiel.», a-t-il ajouté.



Si VOV aidera à promouvoir l’image du Vietnam, le vol direct facilitera le déplacement des touristes et investisseurs des deux pays, a déclaré Pham Sanh Châu.-VOV/VNA