Dans un entrepôt de PVN. Photo: PVN

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Dans le contexte des évolutions complexes de la pandémie de COVID-19, le fait que de nombreux salariés du Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PetroVietnam-PVN) ne sont pas encore vaccinés contre le COVID-19 rend les activités de production et commerciales des entreprises, des usines et des projets du PVN, notamment ses employés sont confrontés au risque d'infection du virus SARS-CoV2... En particulier, pour les projets et les ouvrages en phase urgente, l'avancement sera sérieusement affecté.

Application stricte des règlements pour la prévention et le contrôle du COVID-19. Photo: PVN

Lors d'une réunion avec les autorités de la province de Ba Ria - Vung Tau (Sud) dans la matinée du 25 juillet, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19, a déclaré que si la pandémie se propage au système portuaire, les installations gazo-pétrolière affectera l'ensemble du réseau de transport et de logistique du Vietnam ainsi que les activités économiques pétrolières et gazières du pays.

PetroVietnam est une entreprise publique importante de l'économie nationale qui gère et exploite de nombreux projets et usines pétroliers et gaziers clés et joue un rôle important dans la sécurité énergétique du pays, contribuant considérablement à la garantie de la sécurité nationale et au budget d'État et à la stabilité de la macroéconomie.

PetroVietnam et ses unités membres recherchent activement des sources de vaccins contre le COVID-19 afin que les employés puissent être vaccinés rapidement. Photo: PVN

Dans le contexte d'une résurgence de la pandémie de COVID-19 dans le pays ces derniers temps, PetroVietnam et ses unités membres ont déployé de gros efforts pour atteindre le double objectif de maîtriser à la fois la sécurité, la prévention de la pandémie et le maintien des activités commerciales. PetroVietnam a dépassé la plupart des principaux objectifs et tâches assignés en 2020 et pour le premier semestre de 2021 ; contribué un montant total de plus de 500 milliards de dongs aux activités de prévention et de contrôle du COVID-19.

Les contributions de PetroVietnam dans cette période actuelle sont très importantes non seulement pour le budget d’État mais aussi pour la vie sociale en général.

PetroVietnam compte actuellement plus de 50.000 cadres, experts, ouvriers et employés. Ce dernier temps, afin d'assurer la sécurité et la santé des employés dans le contexte de la pandémie, à côté de nombreuses mesures strictes de prévention épidémique, PetroVietnam a appliqué strictement le règlement de "trois sur place" (produire, manger et se reposer sur place), " Un itinéraire à deux points" (un itinéraire pour transporter les travailleurs de leur lieu de résidence aux usines) pour s'assurer que la chaîne de production n'est pas interrompue et continuer à maintenir des contributions positives à l'économie du pays. PetroVietnam et ses unités membres recherchent activement des sources de vaccins contre le COVID-19 afin que les employés puissent être vaccinés rapidement.

Ainsi, pour le PetroVietnam, la vaccination contre le Covid-19 est la première priorité de la prévention de la pandémie, afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement des entreprises. Cependant, jusqu'à présent, en raison des ressources de vaccins limitées, de nombreux travailleurs n'ont pas été vaccinés contre le COVID-19.

Ainsi, la protection des ouvrages et des usines pétrolières et gazières en ce moment contre l'attaque de « l'ennemi COVID-19 » consiste à protéger les ouvrages clés nationaux. Partageant le même point de vue avec le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, lors de la récente conférence virtuelle du Comité permanent du gouvernement avec 27 villes et provinces du Sud sur des solutions drastiques dans la prévention de COVID-19, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Ba Ria-Vung Tau, Pham Viet Thanh, a déclaré que l'une des priorités pour la prévention et le contrôle de l'épidémie est d'assurer la sécurité du système de navigation, des ports maritimes, des activités gazo-pétrolières et des grands projets...

M. Pham Viet Thanh a proposé de disposer d'un paquet de vaccins anti-COVID-19 pour les employés travaillant dans ces domaines. -VNA