Evgeny Vlasov, recteur adjoint chargé des relations internationales de l'Université fédérale d'Extrême-Orient, président de l'Association d'amitié russo-vietnamienne de la région de Primorié. Photo: VNA Evgeny Vlasov, recteur adjoint chargé des relations internationales de l'Université fédérale d'Extrême-Orient, président de l'Association d'amitié russo-vietnamienne de la région de Primorié. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les projets de numérisation et d’intelligence artificielle constitueront la base de la coopération future entre la Russie et le Vietnam.Ce propos a été affirmé par Evgeny Vlasov, recteur adjoint chargé des relations internationales de l'Université fédérale d'Extrême-Orient, président de l'Association d'amitié russo-vietnamienne de la région de Primorié.M. Vlasov a déclaré que le Forum économique oriental constituait une base très importante pour la coopération entre les partenaires. Le thème de la numérisation et de l'intelligence artificielle (IA) a été abordé dans les deux sessions consacrées au développement de la coopération entre la Russie et les pays de l'ASEAN.Selon M. Vlasov, en avril dernier, l'Université fédérale d'Extrême-Orient, l'Université nationale de Hanoi et la banque Sber ont convenu de créer un groupe scientifique conjoint pour rechercher des programmes d'IA et d'application affectant les processus économiques. L’experts russe a affirmé que la connexion à l’IA des entreprises vietnamiennes apporterait une grande efficacité économique.M. Valsov a déclaré que des projets technologiques liés à l'IA - qui touchent de nombreux domaines différents tels que l'agriculture, la biotechnologie, la fiscalité, les méga-données, les technologies de l'information, la linguistique et la biologie - nécessitent la participation conjointe de la Russie et du Vietnam pour obtenir des résultats révolutionnaires.Concernant la coopération bilatérale dans la formation d'experts, M. Vlasov a souligné la nécessité du développement de personnel qualifié dans la vietnamologie en Russie, ainsi que l'augmentation de nombre d’experts en recherche sur la Russie au Vietnam. En outre, les deux parties doivent former le personnel en fonction des besoins spécifiques des entreprises. -VNA