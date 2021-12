Hanoï (VNA) - Le 21 décembre, le Tribunal populaire de Hanoï a ouvert un procès en première instance contre deux Chinois pour leur implication dans une affaire d’ “organisation pour le séjour illégal de personnes au Vietnam”.



Guo Long (né en 1984) a été condamné à 8,5 ans de prison et Chi Jin Hua (née en 1993) à 7 ans, selon l’article 348 du Code pénal. Le Tribunal a également annoncé leur expulsion du territoire vietnamien après la fin de leurs peines de prison.



Selon les résultats de l’enquête, Guo Long avait accueilli, organisé la nourriture et l’hébergement de 17 Chinois qui étaient entrés et résidaient illégalement au Vietnam. Chi Jin Hua avait fait de même pour 12 autres. -VNA