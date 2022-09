Hanoi (VNA) - Des officiels de la Commission européenne (CE) se rendront à nouveau au Vietnam en octobre pour vérifier les mesures contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans les zones côtières.

Le «carton jaune» est considéré comme un avertissement et laisse au Vietnam la possibilité de prendre des mesures pour remédier à la situation dans un délai raisonnable. Photo: VNA

Le voyage vise à passer en revue les efforts du pays pour supprimer l’avertissement "carton jaune" émis par la CE en 2017, a indiqué Nguyên Quang Hung, directeur général adjoint de la Direction des pêches relevant du ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural.

Les responsables de la CE se concentreront sur quatre questions, à savoir le cadre réglementaire, la gestion des bateaux de pêche, la traçabilité des produits de pêche du point de capture au point de vente, et l’application de la loi et les sanctions en cas de violation, le cas échéant, a-t-il précisé.

Le responsable a ajouté que bien que le Vietnam ait fait des progrès positifs dans la lutte contre la pêche INN, des défis continuent d’entraver les progrès.

De nombreux pêcheurs n’ont pas fait suffisamment d’efforts pour tenir des registres de leurs sorties de pêche au moyen de journaux de bord des captures. De plus, les financements manquent pour réhabiliter les ports de pêche en mauvais état et leur fournir les équipements et le personnel d’encadrement nécessaires.

Le Comité de pilotage national de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée convoquera une réunion pour traiter d’urgence ces questions, a-t-il fait savoir.

La CE souligne que la première chose que le Vietnam doit faire pour supprimer l’avertissement "carton jaune" est de mettre fin à la situation des bateaux de pêche vietnamiens qui empiètent sur les eaux étrangères, a-t-il déclaré. – VNA