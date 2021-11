Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre japonais de la Défense Kishi Nobuo. Photo : VNA



Vientiane (VNA) - "Les relations entre le Vietnam et le Japon sont au meilleure période de développement dans le cadre du Partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité dans la région et le monde", a estimé un article paru le 22 novembre de la presse Pasaxon, organe du Parti populaire révolutionnaire lao, à propos de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Japon.

L'article indique que le Japon est toujours le premier partenaire économique, le plus grand donateur d'aide publique au développement, le deuxième investisseur du Vietnam. La coopération entre les deux pays dans d'autres domaines comme la sécurité et la défense, l'agriculture, l'éducation, la santé, les sciences et technologies, la culture… se développe fortement. La communauté des entrepreneurs japonais considère le Vietnam comme une destination d'investissement la plus attrayante au sein de l'ASEAN.



Selon Pasaxon, dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, le gouvernement et le peuple japonais ont mené à bien de nombreuses activités pour soutenir le Vietnam. Ce sont une preuve vivante du Partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon.

Lors du récent sommet ASEAN-Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux deux parties de promouvoir les priorités de coopération ; de se coordonner dans le contrôle de la pandémie et la reprise durable ; de restaurer et de stabiliser les chaînes d'approvisionnement perturbées par le COVID-19 ; de soutenir les entreprises et les investisseurs pour stabiliser la production et les affaires, a cité l’article.

En conclusion, le journal Pasaxon a déclaré que ces derniers temps, le partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon a connu des résultats importants dans divers domaines tels que la politique, la diplomatie, la défense et la sécurité, l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation et la formation... Les dirigeants des deux pays ont convenu de continuer à le promouvoir. -VNA