Hanoï (VNA) - L'Association vietnamienne des journalistes a organisé le 7 décembre à Hanoï l'ouverture d'une conférence internationale intitulée « Gestion des rédactions numériques : théorie, pratique et expériences dans l'ASEAN ».



L’événement réunit des représentants du Laos, du Cambodge, de Thaïlande, de Malaisie, d’Indonésie, des Philippines, de Singapour...



Les participants discutent, entre autres, des tendances de développement du journalisme numérique dans le monde et dans les pays de l'ASEAN, de la transformation numérique dans la presse et les médias au Vietnam.