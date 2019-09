Le forum sur l’application de la méthode STEAM dans l’éducation. Photo: Internet



Hanoï (VNA) – Un forum visant à partager des expériences et à promouvoir l’application de la méthode STEAM dans l’éducation a été organisé le 23 septembre à Hanoï par le ministère de l’Education et de la Formation, l’ambassade du Danemark au Vietnam et la Télévision du Vietnam (VTV).

STEAM est une approche pédagogique de l’apprentissage qui utilise la science, la technologie, l’ingénierie, les arts et les mathématiques comme points d’accès pour guider la recherche des élèves, le dialogue et la pensée critique. Ainsi les élèves prennent des risques réfléchis, s’engagent dans un apprentissage d’expérimentation, persistent dans la résolution de problèmes, adoptent la collaboration et travaillent à travers un processus créatif. Ce sont les innovateurs, les éducateurs, les leaders et les apprenants du 21ème siècle.

Le vice-ministre de l’Education et de la Formation Nguyen Huu Do a passé en revue les résultats de l’application de nouvelles méthodes éducatives au Vietnam, soulignant que la méthode STEAM était appliquée récemment mais seulement dans des zones urbaines.

Dans son processus de réforme éducative, le Vietnam souhaite recevoir des aides internationales pour édifier un programme éducatif convenable, accélérer la recherche scientifique dans les établissements universitaires ainsi qu’améliorer les capacités des enseignants et la qualité de l’enseignement dans les zones en difficulté.

Lors du forum, des experts étrangers ont partagé des expériences de leurs pays en matière d’application de la méthode STEAM, contribuant à la mise en œuvre du nouveau programme d'enseignement général au Vietnam. -VNA